Основная сумма долга приходится на промышленность - 77,7%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составила 3,57 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 мая 2021 г. составила 165,9 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.

Почасовая минимальная зарплата в 2021 году

с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;

с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.

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Автор: Богдан Слуцкий