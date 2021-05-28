Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2021 года выросла на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1 мая составила 3,57 млрд грн.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
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При этом основная доля задолженности приходится на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%). Около половины долга образовано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%) областях и городе Киеве (12,9%).
Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 мая 2021 г. составила 165,9 млн грн.
Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Минимальная зарплата
Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года была повышена до 6 тыс. грн.
С 1 декабря 2021 года ее планируют поднять до 6500 гривен.
Почасовая минимальная зарплата в 2021 году
с 1 января 2021 года — 36,11 гривны;
с 1 декабря 2021 года — 39,12 гривны.
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