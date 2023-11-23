Наличный курс доллара будет колебаться в пределах 37-38 грн/долл.

На следующей неделе, с 27 ноября по 3 декабря, имеющиеся тренды валютного рынка явно не изменятся.

Как рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, если спрос будет превалировать над предложением, то НБУ будет активно вмешиваться путем валютных интервенций,

"Из-за насыщения спроса НБУ может предоставить больше свободы межбанку, уменьшая объемы валютных интервенций, как это было в середине ноября, когда валютные вливания на межбанк были сокращены более чем на треть (175 млн долл.), по сравнению с первой неделей ноября. Учитывая это вполне вероятно, что основные показатели валютного рынка останутся без существенных изменений", - сказал эксперт.

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По его словам, на безналичном рынке разница между курсами покупки и продажи будет едва заметной: до 0,1 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в пределах 0,1-0,2 грн. на наличном же рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах предыдущих 2-3 недель: 37-38 грн/долл. и 39-41 грн / евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами покупки и продажи) будут на уровне 0,3-0,5 грн.

Среди главных причин доминирования предложения над спросом банкир выделяет введение "конвертационных депозитов" и увеличение лимита на приобретение валюты с ее обязательным размещением на депозитах, а также сокращение спроса на безналичную валюту.

"Стоит также заметить, что со временем ажиотаж на приобретение валюты несколько утих: все, кто хотели приобрести себе валюту у "тайников", это сделали. Резюмируя, можем сделать вывод, что на следующей неделе вряд ли ситуация изменится каким - то глобальным образом: понимаем, что рынку присущ период инерции и других причин для того, чтобы чаши спроса и предложения качнулись в сторону спроса, пока нет", - сказал Лесовой.

Курс валют в Украине 23 ноября

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 23 ноября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня также не изменился и составляет 41,10 грн за евро. Продать евро можно в среднем по курсу 40,50 грн за евро.

Официальный курс НБУ на четверг, 23 ноября, установлен на уровне 36,07 грн/долл. Официальный курс гривны относительно евро на сегодня установлен на уровне 39,34 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 13 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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