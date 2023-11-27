Курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 39,66 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 28 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,22 грн / долл., то есть гривня ослабела на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 39,66 грн/евро, то есть гривня ослабла на 30 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,27/36,29 грн/долл., евро-39,70/39,72 грн / евро.

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Курс валют в Украине

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева незначительно подорожал на 1 копейку и сегодня составляет 37,58 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также подорожал – на 8 копеек до 40,95 грн/евро (курс продажи - 40,80 грн/евро).

В "Приватбанке" наличный курс доллара к гривне сегодня, 27 ноября, остался на прежнем уровне – 37,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 41,00 грн за евро.

Как прогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на этой неделе, с 27 ноября по 3 декабря, тренды валютного рынка не изменятся. Так, на наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами покупки и продажи) будут на уровне 0,3-0,5 грн.

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