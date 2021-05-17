38,8% украинских пенсионеров получают пенсию в размере 2 001-3 000 грн.

В текущем году средняя пенсия женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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"Средний" показатель не означает "основной". На самом деле пенсию в размере 3 001 - 4 000 грн получают лишь около 19,2% человек. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2 001-3 000 грн (примерно 72-108 долл.). В то время как пенсии свыше 10 000 грн - только у 3,8%", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что, по информации Пенсионного фонда, на сегодня в Украине более 11 млн пенсионеров.

Пенсии в 2021 году

18 февраля Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год, в котором общая сумма доходов составляет 495,5 млрд грн. Общий объем расходной части бюджета Пенсионного фонда Украины на 2021 год предусмотрен на уровне 495,502 млрд грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

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Автор: Екатерина Жирий