Предпринимателям обещают выплатить 8 тысяч гривен уже до конца 2020 года.

Физические лица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых пострадала от карантина, получили дополнительное время для подачи документов на оформление материальной помощи в сумме 8 тысяч гривень.

Прием документов продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Кроме того, оформление заявки на получение денег по другим двум программам от государства "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" и "Одноразовая компенсация бизнеса уплаченного ЕСВ", продлили до 21 декабря.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, что такие сроки установлены, поскольку большинство выплат планируется осуществить пока люди пойдут на январский карантин.

"Наша цель — чтобы предприниматели и работники получили средства к локдауну и смогли пережить его в спокойном формате. Мы пытались сделать максимально упрощенный порядок подачи заявок с минимальным перечнем документов", — сказал Игорь Петрашко.

Также министр добавил, что программа "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" реализуется через региональные Центры занятости.

На компенсацию могут рассчитывать ФОПы, если:

основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за III квартал 2020 года;

средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тысяч гривень в месяц за III квартал;

наемный работник не работает по совместительству в организации.

Также на компенсацию могут рассчитывать ФОПы:

по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД отнесен к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;

занимаются предпринимательской деятельностью более 3 месяцев;

оплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;

не являются одновременно наемными работниками.

Как получить компенсацию на портале "Дія"

Зарегистрироваться или авторизоваться, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" следует выбрать пункт "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

"Дія" автоматически проверит данные в реестре застрахованных лиц ПФУ и то, соответствуете ли условиям получения пособия.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Как получить компенсацию в приложении "Дія"

Авторизуйтесь через свой "Приват24", Monobank, или BankID НБУ.

В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".

"Дія" автоматически проверит ваши данные.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.

Что этому предшествовало

Портал "Дія" с 14 декабря 2020 года начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

В тот же день, 14 декабря, украинцы обвалили серверы "Дії" заявками на получение 8 тысяч госпомощи.

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Автор: УНИАН