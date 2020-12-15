Физические лица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых пострадала от карантина, получили дополнительное время для подачи документов на оформление материальной помощи в сумме 8 тысяч гривень.
Прием документов продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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Кроме того, оформление заявки на получение денег по другим двум программам от государства "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" и "Одноразовая компенсация бизнеса уплаченного ЕСВ", продлили до 21 декабря.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, что такие сроки установлены, поскольку большинство выплат планируется осуществить пока люди пойдут на январский карантин.
"Наша цель — чтобы предприниматели и работники получили средства к локдауну и смогли пережить его в спокойном формате. Мы пытались сделать максимально упрощенный порядок подачи заявок с минимальным перечнем документов", — сказал Игорь Петрашко.
Также министр добавил, что программа "Помощь работодателям, которые могут потерять доход из-за карантина" реализуется через региональные Центры занятости.
На компенсацию могут рассчитывать ФОПы, если:
основной КВЭД относится к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;
организация, в которой вы работаете, насчитала ЕСВ за III квартал 2020 года;
средняя заработная плата наемного работника не превышает 30 тысяч гривень в месяц за III квартал;
наемный работник не работает по совместительству в организации.
Также на компенсацию могут рассчитывать ФОПы:
по состоянию на 31.10.2020 основной КВЭД отнесен к тем, в отношении которых приняты карантинные меры;
занимаются предпринимательской деятельностью более 3 месяцев;
оплатили ЕСВ не менее, чем за три месяца в 2020 году;
не являются одновременно наемными работниками.
Как получить компенсацию на портале "Дія"
Зарегистрироваться или авторизоваться, если уже зарегистрированы, в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.
В разделе "Услуги" следует выбрать пункт "Единовременная материальная помощь ФЛП и наемным работникам".
"Дія" автоматически проверит данные в реестре застрахованных лиц ПФУ и то, соответствуете ли условиям получения пособия.
Подтвердите свое текущее место работы.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).
Проверьте и отправьте заполненное заявление.
Как получить компенсацию в приложении "Дія"
Авторизуйтесь через свой "Приват24", Monobank, или BankID НБУ.
В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь".
"Дія" автоматически проверит ваши данные.
Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN.
Что этому предшествовало
- Портал "Дія" с 14 декабря 2020 года начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода в результате карантина.
- Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
- В тот же день, 14 декабря, украинцы обвалили серверы "Дії" заявками на получение 8 тысяч госпомощи.
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