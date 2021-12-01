Выросли выплаты для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний.

В связи с плановым увеличением размера прожиточного минимума, с 1 декабря соответственно выросла сумма связанных с ним единовременных пособий, которые финансируются Фондом социального страхования Украины (ФССУ).

Как сообщила пресс-служба фонда, в частности, выросли выплаты для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также для лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

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Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от ФССУ наступило с 1 декабря этого года, размер пособия пострадавшему вследствие несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума при 100% потере трудоспособности) составит 42 177 грн.

Размер пособия семье в случае смерти пострадавшего (100 размеров прожиточного минимума) установлен на уровне 248 100 грн, а иждивенцу в случае смерти пострадавшего (20 размеров прожиточного минимума) – 49 620 грн.

Ранее эти выплаты составляли 40 443 грн, 237 900 грн и 47 580 грн соответственно.

Прожиточный минимум в Украине:

Общий показатель прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года увеличен с 2294 грн до 2393 грн.

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 тыс. 197 грн до 2 тыс. 270 грн.

С 1 июля 2021 года в Украине подняли прожиточный минимум для всех категорий украинцев.

Автор: Екатерина Жирий