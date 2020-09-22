В проекте госбюджета-2021 предусмотрено увеличение финансирования Службы внешней разведки, Главного управления разведки СБУ, ГПСУ и ГСЧС.

В проекте госбюджета на следующий год предлагается увеличить расходы на сектор обороны и безопасности Украины до 267 млрд грн, они будут самыми большими за годы независимости.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что уже неделю в Украине идут активные дискуссии по проекту государственного бюджета на следующий год.

«Чиновники запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 миллиард гривен. Всего предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за годы независимости», - подчеркнул глава ОП.

"Всего предусмотрено 267 миллиардов, это больше всего за годы независимости", - сказал Ермак

По словам Ермака, предлагается «хоть и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 миллиардов гривен, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 миллионов гривен».

Разведка и СБУ

«Однако остальные показатели в проекте госбюджета вполне оправданы. Добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности. Плюс 10,8% будет у наших пограничников», - сообщил Ермак.

Он отметил, что «не могут быть в интересах Украины призывы сократить расходы на этот сектор или на его часть». «Разведка и Служба безопасности вместе с Вооруженными силами обеспечивают нашу самостоятельность, давая возможность дипломатам искать путь к миру», - убежден Ермак.

ГСЧС

Также руководитель Офиса президента отдельно объяснил увеличение финансирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов и на ГСЧС. Наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже самых больших популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях. Но почему-то это вызывает критику, поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД», - написал он и напомнил о масштабных лесных пожарах вблизи линии разграничения на Донбассе.

«Хочу призвать всех украинских политиков не перебирать с пиаром, дискутируя о бюджетных расходах на оборону и безопасность. Попробуйте найти себе что-то другое, неважное для защиты государственности и мирной жизни, чтобы заработать предвыборные баллы», - резюмировал Ермак.

Особенности госбюджета 2021

14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Министерство финансов подготовило проект государственного бюджета на 2021 год на основе Прогноза экономического и социального развития на 2021-2024 годы, разработанного Министерством экономразвития в рамках нового прогнозного цикла и утвержденного на заседании правительства в июле.

Как сказано в обновленном макропрогнозе, в 2021 году рост валового внутреннего продукта Украины составит 4,6%, уровень инфляции в декабре 2021 года составит 7,3% по сравнению с декабрем 2020 года.

В среднем, по сравнению с 2020 годом уровень инфляции в 2021 году прогнозируется на уровне 8,1%. Среднемесячная зарплата в Украине в 2021 году должна составить 13632 грн. Экспорт украинских товаров в 2021 году прогнозируется на уровне 60,175 млрд долл., при этом импорт в 2021 году составит 70,591 млрд долл.

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Автор: Лидия Селезнева