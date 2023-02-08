Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 3 копейки – до 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек и составляет 43,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,80 грн за долл., евро - 42,50 грн за евро.

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Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом в феврале: прогнозы

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале пик колебаний курса евро придется на начало месяца, так как международные рынки по паре евро/доллар будет лихорадить в связи с заседаниями ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Согласно прогнозу Козырева, банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится и ожидается медленное укрепление гривни.

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