Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя – 40,00 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего показателя – 43,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн/долл., евро – 42,30 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,15 грн.

Курс во время войны:

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Прогнозы на ближайшее время:

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в первых числах февраля пик колебаний курса евро придется на 1 и 2 февраля из-за того, что международные рынки по паре евро/доллар будет лихорадить в связи с заседаниями ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам.

Согласно прогнозу Козырева, банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

2 февраля 2023 года руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявил, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится, ожидается медленное укрепление гривни.

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