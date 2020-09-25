Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года.

В 2021 году около 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет происходить в 5 этапов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Читайте такжеКабмин назвал дату нового пересчета пенсий в Украине

Кому и сколько добавят

«Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен», - сказано в сообщении.

Отмечается, что также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем году по результатам решений, принятых правительством.

Когда начнется индексация

Согласно календарю, индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года, ожидаемый уровень индексации – 11%.

«Этот график мы сделали для того, чтобы люди видели, кому запланированы повышения, в каком размере, понимали, на что именно заложены средства в бюджете. Это была моя главная задача: чтобы правительство не только приняло решение о повышении защиты пенсионеров, но и предусмотрело на следующий год средства на выполнение этих решений. Люди не должны быть в "подвешенном состоянии", становиться жертвами информационных манипуляций и безответственных обещаний», - цитирует пресс-служба министра социальной политики Украины Марину Лазебную.

Хронология событий

29 августа 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тысяч гривень, который парламент принял на внеочередной сессии 25 августа.

Минимальная пенсия в Украине с 1 сентября 2020 года выросла на 110,8 грн – до 2000 грн вследствие повышения минимальной зарплаты до 5000 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий