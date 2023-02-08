Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек – до 39,85 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 65 копеек - до 42,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,35 грн/долл., евро – 41,65 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,80 грн.

Курс в условиях войны:

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом: прогнозы на февраль

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень, а по евро - от 42,20 до 44,25 гривень.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий прогнозировал, что курс доллара в Украине в феврале кардинально не изменится и ожидается медленное укрепление гривни.

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