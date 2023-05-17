Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 3 копейки - до 37,50 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро остался на уровне предыдущего дня - 41,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,00 грн/долл., евро - 40,10 грн / евро.

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Вчера курс наличного доллара показал снижение

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 мая, курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 4 копейки - до 37,53 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составил 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Между тем директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько спрогнозировала, что до конца текущей недели курс будет колебаться в пределах 37,4 - 37,9 грн/долл.

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