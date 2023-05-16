Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,03 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 4 копейки - до 37,53 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 20 копеек - до 41,10 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,03 грн/долл., евро-40,10 грн/евро.

Курс предыдущего дня

15 мая 2023 г. курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 3 копейки - до 37,57 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,32 грн. Курс евро подешевел на 5 копеек - до 41,30 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 37,07 грн/долл., евро-40,30 грн/евро.

Видео дня

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева 15 мая укрепился на 2 копейки - до 37,80 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 9 копеек и составляет 41,40 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро - 40,75 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: