Обновление начнет работать по умолчанию с 4 января.

Министерство цифровой трансформации запускает функцию уведомления о кредитах или проверке кредитной истории с 4 января 2022 года в приложении "Дия".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Проверка кредитной истории — это обязательный этап при оформлении кредита. Теперь, когда какой-то банк будет проверять вашу кредитную историю или открывать новый счет, — вы сразу же увидите пуш в приложении "Дия", - сообщил он.

По словам министра, функция будет работать в приложении по умолчанию с 4 января. Обновлять "Дию" не потребуется.

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о планах запустить специальный правовой режим для IT-индустрии "Дия.City" в конце января 2022 года.

Ожидается, что благодаря "Дия.City" темпы роста IT-сектора могут удвоиться до 40-50% в год, а доходы отрасли смогут вырасти с 6 млрд долларов до 17 млрд долларов.

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