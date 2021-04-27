Рожкова не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики НБУ для сдерживания инфляции.

В связи с недавним повышением учетной ставки до 7,5% процентные ставки по депозитам в украинских банках перестали падать, но кредиты пока дорожать не будут.

Об этом написала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.

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"С начала апреля ставки по депозитам перестали снижаться. Подтолкнет это вверх ставки по кредитам? На этом этапе, считаю, что нет. Поскольку спред (разница между кредитными и депозитными ставками) остается достаточным, чтобы обеспечить получение процентного дохода", - отметила Рожкова.

Она добавила, что стабилизация процентных ставок по депозитам будет способствовать переориентации части средств из потребления на сбережения и сдерживать давление на инфляцию.

В то же время, Рожкова не исключает дальнейшего ужесточения монетарной политики НБУ для сдерживания инфляции.

"По моему мнению, инфляционное давление может оказаться недооцененным, поскольку есть высокий уровень неопределенности. Поэтому не исключаю необходимости продолжать цикл повышения учетной ставки", - подчеркнула она.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины 15 апреля повысил учетную ставку до 7,5% годовых.

В марте 2021 года Национальный банк повысил ставку до 6,5%.

Потребительская инфляция в Украине в марте в годовом выражении - по сравнению с мартом 2020 года - составила 8,5%, ускорившись с 7,5% в феврале.

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Автор: Богдан Слуцкий