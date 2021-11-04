Банки проводили именно такую политику, поскольку это позволило им зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах.

Долгосрочные кредиты рефинансирования на срок до 5 лет, которые Национальный банк Украины (НБУ) оказывал с мая 2020 года по сентябрь 2021 года, не помогли расширить кредитование экономики и были направлены банками преимущественно на покупку облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Долгосрочные кредиты рефинансирования НБУ (на срок до 5 лет), введенные в марте 2020 года, не помогли расширить кредитование экономики. Подавляющая часть полученного ресурса рефинансирования (плюс 80 млрд грн с апреля 2020 г.) была направлена банками на покупку государственных ценных бумаг", - отметил Данилишин.

По его словам, банки проводили именно такую политику, поскольку это позволило им зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, однако при этом не увеличивается кредитование реального сектора экономики.

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"Несмотря на более высокие ставки по ОВГЗ, вложение избыточной ликвидности в государственные ценные бумаги позволило банкам зарабатывать на безрисковых финансовых инструментах, не увеличивая кредитования. Это свидетельствует о необходимости коррекции стимулов и приоритетов работы национальной банковской системы", - подчеркнул глава Совета НБУ.

Напомним, Министерство финансов 2 ноября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,66 млрд грн в эквиваленте.

Автор: Богдан Слуцкий