Банки сейчас высоко оценивают риски невозврата кредитов.

Национальный банк считает, что главная причина сокращения кредитования бизнеса - это подавленный спрос на кредиты, ведь, с одной стороны, бизнес осторожно оценивает свою готовность обслуживать кредиты, предоставляемые по рыночным ставкам, а с другой - сами банки высоко оценивают риски невозврата из-за возможных колебаний конъюнктуры рынка.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в такой ситуации банки выбирают активы с наименьшим риском - депозитные сертификаты и ОВГЗ. В НБУ подчеркнули, что такая тенденция в условиях кризиса - обычная мировая практика.

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"Поэтому для стимулирования кредитования в Украине, учитывая макроэкономическую ситуацию, НБУ в первую очередь будет направлять свои усилия в сторону сокращения рисков для кредиторов и оптимизации их операционных расходов. С этой целью новая стратегия НБУ предусматривает инициативы по защите прав кредиторов, расширение функциональности Кредитного реестра НБУ (в частности речь идет о расширении объема информационного наполнения и круга его участников), организации технологического доступа участников финансового рынка к информации из государственных реестров и тому подобное", - говорится в сообщении.

Еще один из предусмотренных в стратегии шагов, который будет способствовать улучшению ситуации с кредитованием реального сектора экономики - оценка устойчивости банков, ведь они должны обеспечить необходимый уровень капитала для способности поддерживать экономику во время войны и в период восстановления.

"Оценка устойчивости включает оценку качества активов банков и поможет разработать стратегию урегулирования военных NPL, чтобы снизить нагрузку на бизнес и банки. Бизнес сможет восстановить капитал, и это будет способствовать восстановлению капитала банковской системы", - говорится в сообщении.

Следующий шаг, подчеркнули в НБУ, - это постепенное возвращение к "мирным" регуляциям.

"Для снижения шока мы ослабили ряд требований к банкам, и их возвращение позволит убедиться, что система способна поддерживать экономику. Все это - есть в нашей стратегии. Объемы кредитования - это в значительной степени измеритель бизнес-активности. Прогнозируемое восстановление экономики будет повышать спрос, а банки будут готовы его удовлетворять", - сообщили в НБУ.

Стратегия финансовой стабильности - что известно

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины разработал новую стратегию, которая сфокусирована на защите финансовой стабильности и восстановлении страны.

По данным НБУ, новая стратегия даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой стратегией началась в январе 2023 года.

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