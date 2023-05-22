Нацбанк Украины разработал новую стратегию, которая сфокусирована на защите финансовой стабильности и восстановлении страны.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, новая стратегия до 2025 года даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".
По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой стратегией началась в январе 2023 года.
"Название нашей новой Стратегии - Финансовая крепость Украины. Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу", - рассказал Пышный.
Реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:
Устойчивая гривня
- разработка стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;
- постепенное ослабление и снятию валютных ограничений;
- постепенный переход к гибкости обменного курса;
- возвращение фокуса монетарной политики на инфляцию.
Финансовая стабильность
- сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
- устойчивая и способная банковская система;
- страховой рынок готов поддерживать восстановление;
- небанковский финансовый и платежный рынок - прозрачный и технологичный;
- надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.
Финансовая система работает на восстановление страны
- ответственный финансовый рынок;
- развитый кредитный рынок;
- развитый рынок страховых услуг;
- развитая инфраструктура рынков капитала;
- финансово грамотное население и предприниматели.
Современные финансовые услуги
- финансовый рынок - цифровая крепость;
- Power banking 2.0 - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
- технологическое развитие финансового рынка;
- устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
- виртуальные активы и цифровые деньги НБУ - четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
- цифровые финансовые услуги - часть цифровой страны
Эффективный центральный банк
- голос НБУ - усиление коммуникаций регулятора;
- развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
- международное сотрудничество и обмен экспертизой;
- европейская интеграция финансового сектора;
- эффективная операционная деятельность;
- цифровая трансформация НБУ;
- человеческий капитал - основной актив НБУ.
"Первые четыре цели направлены вовне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель - "Эффективный центральный банк" - призвана улучшить реализацию миссии и видения Национального банка через внутреннюю трансформацию", - пояснили в НБУ.
Нацбанк и требования МВФ
22 декабря 2023 года МВФ обнародовал Меморандум новой программы для Украины. Программа предусматривает меры по увеличению налоговых поступлений и оживлению внутреннего рынка заимствований.
3 мая 2023 года Украина выполнила одно из главных требований МВФ. Президент Украины Воломидир Зеленский подписал закон, предусматривающий распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам.
9 мая 2023 года Нацбанк выполнил требование МВФ. Национальный банк Украины назначил директором департамента интегрированного надзора за банками Андрея Котюжинского.