При этом в Нацбанке рекомендуют платить заграницей безналично.

В Национальном банке рекомендуют не вывозить за границу наличную гривню, поскольку сейчас ее курс в местных обменниках сильно занижен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан во время интервью на общенациональном телеэфире.

"В мирные времена украинцы привыкли к тому, что с наличной гривней можно приехать в Польшу и обменять ее на наличный злотый по курсу, близкому к официальному. Но сейчас, когда хлынул поток наших граждан в Польшу, в Румынию, в Словению... местные менялы просто опустили курс гривни до бесценка, это не курс, гривня превращается в пыль какую-то. Мы с коллегами из других национальных банков работаем над этой проблемой", - отметил Шабан.

При этом замглавы Нацбанка порекомендовал платить заграницей безналично.

"Если вы еще не пересекли границу и в руках имеете значительную сумму наличной гривни, я рекомендую и призываю обратиться в ближайшее отделение банка на территории Украины, пополните свою карточку и оплачивайте за рубежом свои покупки картой. Никаких ограничений ни по сумме уплаты, ни по стране нет", - подчеркнул он.

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