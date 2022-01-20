В первые две недели января 2022 года по отдельным выпускам гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) средневзвешенная ставка новых размещений выросла до 12,45%, что почти на 100 базисных пунктов выше средневзвешенной ставки первичных размещений в 2021 году.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
"За счет продолжения средневзвешенной срочности и повышения предельных ставок заимствований по отдельным выпускам средневзвешенная ставка новых размещений выросла до 12,45%, что почти на 100 базисных пунктов выше средневзвешенной ставки первичных размещений в 2021 году", - отметил Данилишин.
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Он подчеркнул, что по результатам первых двух аукционов по размещению государственных ценных бумаг в январе 2022 года Министерством финансов было привлечено 4 млрд гривенm в национальной валюте, в том числе во время аукциона, который состоялся 18 января – 119 млн гривен, а также 143,5 млн долларов США.
"Спрос со стороны потенциальных инвесторов в гривневые ОВГЗ является сдержанным, ввиду ожиданий относительно решения правления НБУ по процентной ставке, запланированного на сегодня, 20 января 2022 года", - пояснил глава Совета НБУ.
Размещение еврооблигаций:
- 26 апреля 2021 года Нацбанк упростил украинским компаниям процедуру размещения еврооблигаций.
- Нацбанк исключил из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашению еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг.
- Регулятор также разрешил покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке до дат платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.
- По состоянию на 19 января 2022 года эксперты прогнозировали, что Россия может окончательно обвалить украинские еврооблигации.