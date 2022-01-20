Спрос со стороны потенциальных инвесторов на гривневые ОВГЗ сейчас является сдержанным.

В первые две недели января 2022 года по отдельным выпускам гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) средневзвешенная ставка новых размещений выросла до 12,45%, что почти на 100 базисных пунктов выше средневзвешенной ставки первичных размещений в 2021 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"За счет продолжения средневзвешенной срочности и повышения предельных ставок заимствований по отдельным выпускам средневзвешенная ставка новых размещений выросла до 12,45%, что почти на 100 базисных пунктов выше средневзвешенной ставки первичных размещений в 2021 году", - отметил Данилишин.

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Он подчеркнул, что по результатам первых двух аукционов по размещению государственных ценных бумаг в январе 2022 года Министерством финансов было привлечено 4 млрд гривенm в национальной валюте, в том числе во время аукциона, который состоялся 18 января – 119 млн гривен, а также 143,5 млн долларов США.

"Спрос со стороны потенциальных инвесторов в гривневые ОВГЗ является сдержанным, ввиду ожиданий относительно решения правления НБУ по процентной ставке, запланированного на сегодня, 20 января 2022 года", - пояснил глава Совета НБУ.

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