В январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долл., продал - 1,5 млрд дол.

Международные резервы Украины в январе уменьшились на 5,3% и по состоянию на 1 февраля 2022 года составили 29,3 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, уменьшение уровня международных резервов в течение прошлого месяца обусловлено прежде всего валютными интервенциями Национального банка, направленными на сглаживание чрезмерных колебаний на валютном рынке, вызванных преимущественно психологическим фактором.

"В январе на валютном рынке ощутимо вырос спрос на валюту прежде всего из-за ухудшения информационной среды на фоне геополитического напряжения. Среди других причин – сезонная активизация бюджетных выплат в конце 2021 года и высокие цены на энергоносители на мировых рынках", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк продавал валюту. Это позволило унять временный всплеск спроса на валютном рынке, и в конце месяца ситуация нормализовалась, а НБУ вернулся к покупке валюты.

Всего в январе НБУ купил на валютном рынке 197,7 млн долл, продал-1,511 млрд долл. Объемы чистой продажи валюты Национальным банком составили 1,3 млрд долл.

Как менялись показатели:

Международные резервы Украины в 2021 году выросли на 6% и на 1 января 2022 года составили 30,941 млрд долл.

Международные резервы В ноябре 2021 года выросли на 3% и на 1 декабря 2021 года составили 30,549 млрд долл.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины выросли до рекордного максимума за последние 9 лет.