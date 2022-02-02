Через неформальные каналы в Украину переведено 6,9 млрд долл.

Объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год составил 15,03 млрд долл., что на 25% больше, чем за предыдущий год (11,98 млрд долл.).

Об этом сообщается в отчетности на официальном сайте Национального банка Украины.

В частности, согласно обнародованным данным, сумма денежных переводов в декабре составила 1,43 млрд долл., и это второй наибольший месячный объем переводов за год после сентября (1,49 млрд долл.).

В статистике денежных переводов НБУ учитывает как официальные, так и не официальные каналы переводов.

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По официальным каналам за прошлый год поступило 8,13 млрд долл. Из них через международные платежные системы – 3,16 млрд долл., через корсчета банков – 936 млн долл., как оплата труда – 4,04 млрд долл.

Через неформальные каналы в Украину переведено 6,89 млрд долл.

Как менялись суммы переводов:

За 2019 украинцы перевели 12 миллиардов долларов. В этом году ожидалось, что сумма переводов будет значительно меньше.

В январе - июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы - 5365 млн долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долл. США в эквиваленте.

По итогам августа 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину сократился на 11% в годовом выражении и составил $906 млн.

Заявления Зеленского и Шмыгаля о заробитчанах:

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что ставит себе и правительству цель вернуть украинцев, которые из-за сложной экономической ситуации вынуждены работать за границей.

10 сентября 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о ом, что Кабмин не отказался от намерения вернуть в Украину заробитчан.