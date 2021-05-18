Подать документы можно лично в органы соцзащиты, отправить по почте либо сделать это онлайн.

Для переоформления жилищной субсидии на следующий период гражданам необходимо подать заявление и декларацию о доходах – автоматическое переоформление не предусмотрено.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в ходе брифинга.

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«В прошлом отопительном периоде было принято решение об автоматическом переназначении субсидий. В этот период для переоформления жилищной субсидии на следующий период необходимо подать форму заявления и декларации. Я подчеркиваю: никакого дополнительного документа по сравнению с прошлым или позапрошлым периодами получения субсидий подавать не нужно. Перечень документов остается тот же», - сказал он.

Замминистра отметил, что возможности подачи соответствующих документов на сегодняшний день полностью диверсифицированы.

«Во-первых, с учетом децентрализации власти и передачи полномочий на места, этим вопросом сейчас занимаются территориальные громады, в том числе старостинские округи... Также документы можно подать до 1 сентября в орган социальной защиты. Документы можно заполнить собственноручно и отправить почтой. Кроме того, в ближайшие дни мы откроем обновленный веб-портал для оформления субсидий онлайн», - сказал Музыченко.

Субсидии в Украине: что необходимо знать

По состоянию на 23 февраля 2021 года льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг пользовались 1,8 млн украинцев, а размер льгот составлял от 25% до 100% стоимости.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

В марте 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам проработать возможность расширения круга получателей субсидий.

В апреле 2021 года Кабинет министров ужесточил требования при назначении жилищных субсидий.

20 апреля 2021 года в Минсоцполитики рассказали, как будут проверять субсидиантов с 1 мая.

14 мая 2021 года Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

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Автор: Екатерина Жирий