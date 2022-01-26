Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ивано-Франковской области - 1834 грн.

В декабре 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,5 млн граждан, а ее средний размер составил 1577 гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в декабре за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 95,2 тыс. домохозяйств. Всего за указанный период было предоставлено субсидий на сумму 4,01 млрд грн.

Согласно данным министерства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем незначительно увеличился с 1564,6 грн до 1577,3 грн.

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При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Ивано-Франковской области, где она составляет 1834 грн. Наименьший средний размер субсидии зафиксировано в Одесской области – 995 грн.

Субсидии в 2021 году:

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

8 октября 2021 года Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которыми предусмотрено выделение до конца текущего года 12 млрд грн на субсидии гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг.

По данным Министерства социальной политики, средний размер субсидии на оплату ЖКУ во время отопительного сезона 2021-2022 годов составит около 2 тыс. грн. При этом для многодетных семей и детских домов семейного типа размеры субсидий могут составлять до 10 тыс. грн.

Госбюджет-2022 и субсидии:

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.