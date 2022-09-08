Возможности дальше сокращать расходы у государства нет, а увеличивать налоги в условиях войны - это также не выход, отметил министр финансов.

Заимствования остаются единственным действенным способом увеличения поступлений в государственный бюджет Украины в нынешних условиях.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телемарафона.

"Объективно возможности дальше сокращать расходы у нас нет, мы фактически минимизировали эти возможности. Увеличивать налоги в условиях войны - это также не является выходом, потому что бизнес закрывается, здесь также маневра нет. Единственным источником остаются заимствования - внешние у наших партнеров в виде грантов и кредитов и военные облигации", - сказал министр.

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Также он добавил, что сегодня есть все сигналы по оживлению экономики, что дает возможность рассчитывать на увеличение налоговых поступлений в будущем. Кроме этого, Марченко обратил внимание на увеличение поступлений от таможни за счет девальвации гривни.

Война в Украине и госбюджет:

Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

8 сентября 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что В госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

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