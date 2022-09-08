Заимствования остаются единственным действенным способом увеличения поступлений в государственный бюджет Украины в нынешних условиях.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире информационного телемарафона.
"Объективно возможности дальше сокращать расходы у нас нет, мы фактически минимизировали эти возможности. Увеличивать налоги в условиях войны - это также не является выходом, потому что бизнес закрывается, здесь также маневра нет. Единственным источником остаются заимствования - внешние у наших партнеров в виде грантов и кредитов и военные облигации", - сказал министр.
Также он добавил, что сегодня есть все сигналы по оживлению экономики, что дает возможность рассчитывать на увеличение налоговых поступлений в будущем. Кроме этого, Марченко обратил внимание на увеличение поступлений от таможни за счет девальвации гривни.
Война в Украине и госбюджет:
Ранее Бюджетный комитет Верховной Рады разрешил "Нафтогазу" дополнительно привлечь 350 млн долл. кредита от правительства Канады на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.
29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.
3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.
15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.
По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.
За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.
В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.
5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.
8 сентября 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что В госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.