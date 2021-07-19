По предварительным оценкам Минэкономики, по итогам 5 месяцев рост ВВП составил 0,7%.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в апреле-июне текущего года составит 6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Об этом говорится в "Обзоре экономической активности", опубликованном на официальном сайте Министерства экономики.

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"По расчетам Минэкономики, рост во II квартале 2021 года составит около 6% (по сравнению со II кварталом 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание. Будет способствовать ускорению роста и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", - сказано в обзоре.

В обзоре отмечается, что во II квартале 2021 года экономическое восстановление, хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд – по предварительным оценкам Минэкономики, по итогам 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%.

Вместе с тем, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшегося в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства.

ВВП в январе-апреле

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Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

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Бюджетная декларация: что необходимо знать

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу.

Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: Дмитрий Шварц