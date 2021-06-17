В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Об этом сказано в материалах регулятора.

"Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что НБУ в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если более существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

По информации пресс-службы, основным предположением, которое правление Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

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"Кредиты МВФ являются важным источником финансирования дефицита государственного бюджета, а также позитивным сигналом для иностранных инвесторов. Сотрудничество с Фондом и другими международными партнерами будет способствовать более быстрому восстановлению украинской экономики от последствий коронакризиса", - отмечается в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины в апреле повысил учетную ставку до 7,5% годовых после повышения ее до 6,5% в марте.

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Автор: Анна Бредихина