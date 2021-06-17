В НБУ ожидают, что инфляция вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года (в четвертом квартале).

Это, в том числе, связано со стабилизирующей монетарной политикой и перспективой более удачного, по сравнению с прошлым годом, урожая, говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что в течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным.

"Однако инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года. Этому будет способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступление на рынки нового большего урожая", - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что инфляция в мае ускорилась выше прогноза регулятора прежде всего из-за подорожания отдельных продуктов потребительского набора - в частности, подсолнечного масла.

"Инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - добавили в НБУ.

Также сообщается, что сдержанная монетарная политика Нацбанка должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление в ближайшие 9-18 месяцев, в том числе через валютный канал.

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При этом основным предположением, которое НБУ принимает во внимание в данном прогнозе, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Ключевым риском по-прежнему остается распространение пандемии COVID-19", - добавили в Нацбанке.

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись с 8,4% в апреле.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

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Автор: Анна Нагорная