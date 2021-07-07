За январь-май инфляция в Украине составила 6,1%.

Министерство экономики прогнозирует повышение уровня инфляции до 8% по итогам нынешнего года, а также рост экономики на уровне около 4%.

Об этом сообщил первый вице-премьер - министр экономики Украины Алексей Любченко во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

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"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранена ценовая и валютно-курсовая стабильность", - подчеркнул он.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года

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Автор: Богдан Слуцкий