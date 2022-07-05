1 июля представители АО "Мегабанк" получили полный текст решения Харьковского окружного административного суда, подтверждающего незаконность проверки, на основе которой банк был признан проблемным, а впоследствии неплатежеспособным. Это делает невозможным дальнейшую его ликвидацию и может привести к юридическому коллапсу и государственному ущербу.

Об этом во время пресс-конференции 5 июля сообщил председатель наблюдательного совета, председатель правления АО "МЕГАБАНК" в 2015-2021 гг. Алексей Яценко.

Он напомнил, что решение о неплатежеспособности было принято НБУ 2 июня из-за невыполнения плана мер, которые банк должен был осуществить после того, как попал в категорию проблемных.

В свою очередь к категории проблемных банк был отнесен из-за невыполнения письменного требования НБУ, направленного по результатам внеплановой проверки. Она прошла осенью 2021 года.

Однако результаты этой проверки были оспорены менеджментом банка в судебном порядке.

Суд подтвердил незаконность проверки, но из-за активных боевых действий на территории Харьковщины стороны не были ознакомлены с полным текстом решения. Поэтому законную силу решение так и не вступило.

Однако 1 июля представители АО "Мегабанк" получили полный текст решения. Соответственно полный текст должны получить и представители Нацбанка.

"При наличии этого решения, вся построенная Нацбанком конструкция по признанию Мегабанка сначала проблемным, а затем неплатежеспособным, разрушается как карточный дом… Именно с этого момента начинается отсчет на подачу апелляционной жалобы от Нацбанка, который составляет 30 рабочих дней. Однако даже если Нацбанк подаст на апелляцию, неизвестно примет ли во внимание их аргументы суд. Если суд второй инстанции отклонит апелляционную жалобу, решение первой инстанции вступит в юридическую силу и отменит все дальнейшие решения НБУ, в том числе и о признании АО "Мегабанк" неплатежеспособным. Таким образом, образуется юридический коллапс, когда банк был признан неплатежеспособным незаконно", – сообщил Алексей Яценко.

По его словам, во избежание такой ситуации важно продолжить сроки приема заявок от потенциальных инвесторов (сейчас заявки принимают до 7 июля) и/или приостановить процедуру вывода банка с рынка на срок подачи апелляционного обращения.