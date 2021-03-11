Теневые схемы в сети могли повлечь экономике страны потери на сумму около 240 млн грн.

Государственная фискальная служба сообщила, что разоблачила масштабные теневые схемы на одной из сетей АЗС.

Об этом пресс-служба госоргана сообщила на официальной странице.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, проводится масштабная спецоперация.

«Следственные и оперативные подразделения ОВПП ГФС, совместно со Службой безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС», - говорится в сообщении.

Сообщается, что определенные следствием служебные лица крупной сети АЗС организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины нефтепродуктов. Ориентировочно, такие действия могли повлечь экономике страны потери на сумму около 240 млн грн.

«По факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, определена ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов около 240 млн грн», - сообщают в ГФС.

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Автор: УНИАН