В Британии потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении, что является самым большим показателем с октября 1981 года.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уровень инфляции в Британии достиг 41-летнего максимума.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные управления национальной статистики Британии, потребительские цены выросли на 11,1% в годовом выражении, что является самым большим показателем с октября 1981 года.

Как говорится в сообщении, инфляция могла достичь 13.8% в октябре, если бы правительство не ограничило тарифы на электроэнергию для домохозяйств до 2,500 фунтов в год.

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В британском управлении национальной статистики подчеркивают, что домохозяйства с низким уровнем дохода сталкиваются с большим ударом от инфляции, чем богатые, поскольку энергия и продукты занимают большую долю их расходов.

Война в Украине и инфляция в Еврозоне:

В ответ на российскую агрессию в Украине 8 марта Белый дом запретил весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей в США. Байден предупредил, что этот шаг окажет влияние на американских потребителей.

Кроме американцев, из-за агрессии России против Украины ощутимый рост стоимости жизни ощущают и европейцы. В Еврозоне рост цен в мае составил 8,1%.

В частности, в Германии с 1 марта за 6 дней цены на бензин выросли на 28%.

В марте 2022 года показатель ежегодной инфляции в США достиг рекордных с 1982 года 7,9%. Наибольший рост произошел в категориях: бензин, жилье и продукты питания. Индекс цен на бензин вырос на 6,6%, индекс цен на еду - на 1%, а на жилье - на 1,4%.

1 августа 2022 года в Еврозоне уровень инфляции достиг рекордного уровня.

Прогнозировалось, что индекс роста потребительских цен в Еврозоне в августе 2022 года по отношению к августу 2021 года может составить рекордные 9,1%.

По состоянию на 16 сентября 2022 года инфляция в Еврозоне взлетела до исторического максимума.

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