В каждом банке или обменном пункте кассир имеет право отказать клиенту в валютной операции.

Украинцы массово столкнулись с проблемой, когда банки и обменные пункты отказываются принимать доллары.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Согласно постановлению Нацбанка, в каждом банке или обменном пункте кассир имеет право отказать клиенту в валютной операции если валюта, по его мнению, не соответствует одному из необходимых критериев.

Какие доллары могут не принять:

порванные купюры;

купюры, которые имеют несколько повреждений одновременно;

купюры, на которых есть пятна;

купюры, на которых есть искусственные загрязнения (следы ручки, краски и т.д.);

изношенные купюры.

Что делать с купюрами, которые не принимают:

Купюры, которые отказываются принимать в банках или обменных пунктах, можно сдать в банк как изношенные, однако в этом случае стоимость купюр существенно уменьшится.

В зависимости состояния купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%.

Признаки изношенных банкнот:

загрязнение одной или обеих сторон купюры, которое приводит к изменению цвета или снижению яркости более, чем на 8-10%;

надрыв купюры более, чем на 5-10 мм, в том числе склеенный клеем, либо бумагой, скотчем;

наличие в купюре отверстий, превышающих диаметр 3-4 мм;

отсутствие на купюре одного и более углов, превышающих площадь 30 кв. мм;

отсутствие одного или более краев купюры, приводящее к изменению ее длины или ширины более, чем на 2-3 мм;

посторонние надписи и штампы, затрудняющие определение платежеспособности купюры и занимающие более определенной площади;

изменения поверхности или защитных слоев купюры в следствие механического воздействия (обожженные, постиранные, выгоревшие на солнце купюры и т.д.);

чрезмерная потертость, изношенность купюры, затрудняющая определение ее платежеспособности.

Курс на 19 июля

Национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Елена Коваленко