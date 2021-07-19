Украинцы массово столкнулись с проблемой, когда банки и обменные пункты отказываются принимать доллары.
Об этом сообщает "Обозреватель".
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Согласно постановлению Нацбанка, в каждом банке или обменном пункте кассир имеет право отказать клиенту в валютной операции если валюта, по его мнению, не соответствует одному из необходимых критериев.
Какие доллары могут не принять:
- порванные купюры;
- купюры, которые имеют несколько повреждений одновременно;
- купюры, на которых есть пятна;
- купюры, на которых есть искусственные загрязнения (следы ручки, краски и т.д.);
- изношенные купюры.
Что делать с купюрами, которые не принимают:
Купюры, которые отказываются принимать в банках или обменных пунктах, можно сдать в банк как изношенные, однако в этом случае стоимость купюр существенно уменьшится.
В зависимости состояния купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%.
Признаки изношенных банкнот:
- загрязнение одной или обеих сторон купюры, которое приводит к изменению цвета или снижению яркости более, чем на 8-10%;
- надрыв купюры более, чем на 5-10 мм, в том числе склеенный клеем, либо бумагой, скотчем;
- наличие в купюре отверстий, превышающих диаметр 3-4 мм;
- отсутствие на купюре одного и более углов, превышающих площадь 30 кв. мм;
- отсутствие одного или более краев купюры, приводящее к изменению ее длины или ширины более, чем на 2-3 мм;
- посторонние надписи и штампы, затрудняющие определение платежеспособности купюры и занимающие более определенной площади;
- изменения поверхности или защитных слоев купюры в следствие механического воздействия (обожженные, постиранные, выгоревшие на солнце купюры и т.д.);
- чрезмерная потертость, изношенность купюры, затрудняющая определение ее платежеспособности.
Курс на 19 июля
Национальный банк Украины на понедельник, 19 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,14 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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