"Ощадбанк" та monobank заявили, що працюють у звичайному режимі.

В "АТБ", "Сильпо", "Ашане" утверждают, что их магазины работают, продуктов достаточно.

Как сообщают в "АТБ", все магазины сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме.

"В сложившихся условиях корпорация "АТБ" работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины торговой сети "АТБ" обеспечены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения", - отметил директор по маркетингу в "АТБ-Маркет" Валерий Бондарь на своей странице в Facebook.

Отмечается, что логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем.

"Руководством компании разработаны соответствующие планы действий при обостренных ситуациях, в первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения. Работает созданный оперативный штаб, проводится почасовой мониторинг событий. Введены дополнительные усиленные меры безопасности, в отношении возможной необходимой эвакуации сотрудников компании", - отметили в"АТБ".

В "Сильпо" отмечают, что стараются создать все условия, чтобы сегодня максимум супермаркетов сети работали в обычном режиме, однако некоторые магазины все же будут закрыты.

"Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли "Сильпо". Самое важное для нас - обеспечить безопасность наших сотрудников и гостей, поэтому некоторые магазины сегодня не будут работать", - отметили в "Сильпо".

О том, какие магазины работают и по какому графику, будут оперативно сообщать в социальных сетях.

На сайте "Ашан" отмечается, что их магазины продолжают работу, о возможных изменениях графика будут сообщать дополнительно.

"Дорогие наши клиенты, в это трудное для страны время мы продолжаем работу наших магазинов ради вас. Сегодня тысячи наших коллег вышли на работу, чтобы вы имели бесперебойный доступ к продуктам. Мы будем держать вас в курсе всех возможных изменений графика работы", - говорится в сообщении.

Банки "Ощадбанк" и monobank заявили о работе в обычном режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Ощадбанка" и сообщении на странице Facebook соучредителя monobank Олега Гороховского.

Пресс-служба отмечает, что банк работает в штатном режиме с учетом текущей ситуации.

"Финансовое учреждение имеет достаточный запас устойчивости и ликвидности, призывает своих клиентов не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Банк продолжает проводить безналичные расчеты без ограничений, подкрепляет банкоматы наличными, обеспечивает бесперебойную работу отделений", - говорится в сообщении.

В свою очередь Гороховский написал, что monobank работает в обычном режиме, при этом будут временно ограничены кредитные лимиты.

"Работаем в обычном режиме. Главная цель - сохранение денег вкладчиков и клиентов. Кредитные лимиты временно ограничили. Пока решаем, как их возвращать. Наблюдаем за развитием ситуации. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие", - написал соучредитель банка.

Напомним, 24 февраля, в Нацбанке заявили, что банковская система Украины работает в обычном режиме. Регулятор не ограничивает никакие безналичные операции, а снятие наличных средств ограничивается в объеме 100 тыс. грн в день без учета выплаты зарплат и социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.