Петрашко ожидает изменения монетарной политики при новом главе Нацбанка

По словам министра, это вместе с инициативами Кабмина поможет запустить экономику.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко ожидает изменения монетарной политики Национального банка Украины при новом главе НБУ.

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Об этом Петрашко сказал во время онлайн-конференции с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс-служба министерства.

"Новая прогрессивная монетарная политика от Нацбанка в комплексе с правительственными стимуляционными решениями окажет положительное влияние на развитие экономики. Все предпосылки для так называемого jump start экономики у нас есть", - цитирует министра его пресс-служба.

По его словам, стимуляционными инструментами для стабилизации и роста экономики Украины выступают правительственная программа по частичной безработице, проект "Большая стройка", кредитные программы и инициативы по поддержке внутреннего производства.

Также Петрашко обратил внимание на усиление инвестиционной политики в стране.

"Мы интересны миру и видим инвестиционные возможности, например, в автомобилестроении, IT (создание кластеров инноваций), фармацевтике, промышленных логистических цепочках и других сферах", - цитирует министра его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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