Инвестпривлекательность Украины для бизнеса упала до уровня 2015 года – опрос

Что касается выгодности украинского рынка, то только 15% опрошенных считают его таковым, еще 55% заметили ухудшение по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Бизнес считает, что нынешняя инвестиционная привлекательность Украины снизилась до показателя 2015 года, о чем свидетельствуют результаты опроса, который проводила Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) среди руководителей компаний, являющихся ее членами.

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О результатах опроса сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко во время онлайн-конференции.

"Мы увидели, что индекс инвестпривлекательности снизился. Он остановился на отметке 2,51 и снизился на 0,44 балла по сравнению с прошлым полугодием, когда индекс был на уровне 2,95… Динамика изменений показывает, что данный показатель индекса, к сожалению, является худшим с 2015 года, что является нехорошим сигналом для страны, потому что у инвестора нет желания инвестировать сюда деньги", - сказала она.

При этом большинство опрошенных не ожидают позитивных изменений: 44% считают, что инвестиционный климат не изменится, а 41% – что ухудшится. Только 15% участников опроса ожидают незначительного улучшения инвестклимата в ближайшие полгода.

Что касается выгодности украинского рынка, то только 15% опрошенных считают его таковым, еще 55% заметили ухудшение по сравнению с предыдущими шестью месяцами.

Среди планов руководителей бизнеса на ближайшие полгода на первом месте значится оптимизация затрат (71% участников опроса), удержание персонала (42%), цифровая трансформация (39%) и приостановка инвестиций (18%).

Как сообщал УНИАН, 1 июля заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций, который основан на идее об "инвестиционных нянях".

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.

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