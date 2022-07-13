Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA) выделило 12 млн 442 тыс. 720 долларов в помощь пострадавшим от насилия женщинам и девушкам в Украине.
Как сообщает Представительство Фонда ООН в сфере народонаселения (UNFPA) в Украине, средства гранта будут направлены на поддержку усилий правительства Украины и организаций гражданского общества, включая женские организации по всей стране.
Отмечается, что полномасштабная война против Украины, привела к перемещению более 7 млн человек, преимущественно женщин и девушек. Женщины и девушки, попавшие в зоны боевых действий, сталкиваются с повышенным риском жестокого обращения, включая сексуальное. Убегающие в поисках безопасности также подвергаются новым рискам и опасностям.
USAID профинансирует работу 60 мобильных команд, которые предоставят психосоциальное консультирование уязвимым слоям населения по всей Украине, 30 центров борьбы с гендерно обусловленным насилием, а также национальную онлайн-платформу для поддержки пострадавших от насилия.
Кроме того, при поддержке USAID UNFPA предоставит денежную помощь беременными кормящим женщинам, а также пострадавшим от гендерно обусловленного насилия.
Также 20 громад смогут разработать и внедрить программы, направленные на предотвращение гендерно обусловленного насилия и усиление эффективности работы мобильных бригад на уровне своих громад.
Кроме того, женщины будут иметь возможность обратиться в карьерные центры для поддержки и развития своей экономической независимости, что будет способствовать предотвращению и смягчению последствий насилия.
Вместе с тем партнерство с USAID обеспечит обучение персонала медучреждений с акцентом на клиническое лечение изнасилований и комплексные услуги по поддержанию репродуктивного здоровья.
Война в Украине:
30 мая 2022 года ОГПУ направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным.
22 июня Министерство цифровой трансформации заявило о том, что каждый гражданин, который пострадал от российской агрессии, может получить компенсацию от 5000 до 30000 евро.
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