Новые санкции, которые могут ввести западные страны против РФ, в частности эмбарго на импорт из России нефти и газа, нанесут еще больший ущерб российской экономике.

Уровень падения экономики России уже составляет от 8,5% до 11%.

Об этом во время информационного телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

"Даже без введения шестого пакета санкций оценки падения российской экономики составляют от 8,5 до 11%. Их экономика в 10 раз больше, чем наша - 1 трлн 700 млрд долларов. 10% от этого - 170 млрд долларов - это примерно как вся наша экономика в 2021 году. То есть они уже потеряли больше, чем годовая экономика Украины, даже не имея войны на своей территории", - сообщил Милованов.

Он добавил, что новые санкции, которые могут ввести западные страны против РФ, в частности эмбарго на импорт из России нефти и газа, нанесут еще больший ущерб российской экономике.

Санкции против РФ:

10 мая международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель ОП Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол, представила Дорожную карту энергетических санкций против РФ.

Документ детализирует тему энергетических санкций, помогая правительствам и компаниям во всем мире формировать предложения по санкционной политике в отношении России.

Авторы Дорожной карты энергетических санкций обращают внимание на то, что бюджет России базируется на доходах от продажи энергоносителей, прежде всего в страны Европы. С 24 февраля Европейский Союз ежедневно платил около 800 млн долл. за импорт российских нефти и газа.

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