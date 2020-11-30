Стартовая цена аукциона составляла 8,6 миллиона гривень.

Фонд государственного имущества продал на приватизационном аукционе очередной спиртзавод государственного предприятия "Укрспирт" - Лужанское место осуществления деятельности за 21 млн грн, что в 2,4 раза больше стартовой цены.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена выросла в 2,4 раза. Победителем стал один из трех участников открытых торгов, сделавший самое высокое начальное ценовое предложение и удерживавший лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона", - сказано в сообщении.

Лужанское МОД расположено в Черновицкой области и включает в себя 920 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Хронология событий

3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль. Монополистом в спиртовой отрасли Украины являлось государственное предприятие «Укрспирт», созданное на базе одноименного концерна в 2010 году.

Правительство начало приватизацию "Укрспирта", которую планирует завершить до 1 июля 2021 года, выставив на продажу более 40 заводов.

По состоянию на 26 ноября Фонд государственного имущества году провел аукционы по продаже 8 спиртзаводов и выручил за них 448 млн грн.

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Автор: Дмитрий Шварц