По итогам 2021 года Нацбанк ожидает роста экономики на уровне 3,8%.

Украинский валовой внутренний продукт в 2021-2023 годах будет расти темпами на уровне около 4%, а инфляция начнет замедляться осенью 2021 года.

Такой прогноз содержится в инфляционном отчете за первый квартал, размещенном на официальном сайте Национального банка.

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"По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздания пандемии также будет способствовать экономическому росту. В 2022-2023 годах рост ВВП будет близким к 4%", - сказано в отчете.

Отмечается, что инфляция будет находиться выше целевого диапазона НБУ в 2021 году, но вернется к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре 2020 года в годовом выражении – к ноябрю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,3% после падения на 5% в октябре.

По итогам 11 месяцев 2020 года Минэкономики ориентировочно оценивало уменьшение объемов ВВП на уровне 4,7%, что в целом соответствовало прогнозируемой тенденции.

18 декабря 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

29 декабря 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало рост валового внутреннего продукта Украины в 4,6% в 2021 году.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

Промышленное производство в Украине в январе-декабре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилось на 5,2%.

В декабре 2020 года промышленное производство в Украине выросло на 4,8% к декабрю 2019 года.

11 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение ВВП Украины на 3% по итогам первого квартала 2021 года.

13 января 2021 года в Минэкономики рассказали, что ждет ВВП Украины в 2021 году.

В государственном бюджете на 2021 год заложен рост внутреннего валового продукта Украины на уровне 4,6%.

Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской экономики в 2021 году на 4%, а Всемирный банк ожидает умеренного восстановления экономики Украины в 2021 году с ростом ВВП на 3,8%.

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Автор: Богдан Слуцкий