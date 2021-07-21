Пенсионный фонд после получения трудовых книжек отцифрует всю информацию, которая будет размещена в личном электронном кабинете каждого гражданина.

Украинцы, благодаря внедрению электронных трудовых книжек, будут оформлять пенсию по новым правилам. Нововведение позволит назначать такие выплаты автоматически, без обращений в органы Пенсионного фонда.

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус во время всеукраинского форума "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"Сегодня человеку не нужно думать о своем трудовом стаже, своей трудовой книжке. Все эти данные будут содержаться в электронном формате в рамках Пенсионного фонда, и эти данные будут непосредственно находиться в реестре. Когда человек достигнет соответствующего возраста, он приобретет право на выход на пенсию, ему не надо будет обращаться в ПФУ, ему лишь необходимо будет получить информацию из Пенсионного фонда, что в автоматическом режиме ему назначено пенсионное обеспечение", - сказал Капинус.

Так, в оформлении пенсии для украинцев изменится следующее:

человеку, у которого будет электронная трудовая книжка, больше не нужно обращаться в Пенсионный фонд;

пенсия будет назначаться в автоматическом режиме.

Читайте такжеНа этой неделе доллар заставит украинцев понервничать - прогнозПредседатель ПФУ отметил, что с 2000 года работает реестр застрахованных лиц, который накапливает информацию о трудовой деятельности. И это де-факто основа всей системы, которая собирает информацию о трудовом стаже человека.

"В сегодняшних реалиях можно подать соответствующую информацию в виде отсканированных трудовых книжек для того, чтобы их можно было оцифровать. И дальше человеку в целом не нужно подавать никаких дополнительных отчетов, все будет формироваться автоматически из тех отчетов, которые будут подавать предприятия", - отметил глава ПФУ.

По его словам, Пенсионный фонд после получения трудовых книжек оцифрует всю информацию, и она будет размещена в личном электронном кабинете каждого гражданина.

"Человек, как и работодатель, может заходить в свой кабинет и видеть информацию о заработке, стаже, и предоставлять вместо трудовой книжки выписка из того реестра, который будет сформирован", - подчеркнул Капинус.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в Украине вступил в силу закон Об электронных трудовых книжках.

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Автор: Екатерина Жирий