Регулятор прогнозирует, что инфляция снизится до 10,4% в 2024 году и до 6,7% в 2025 году.

Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году благодаря жестким монетарным условиям, снижению мировой инфляции и более слабому потребительскому спросу из-за отключения электроэнергии.

Как сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге, согласно прогнозу НБУ, в последующие годы инфляция будет замедляться быстрее благодаря снижению рисков безопасности, полноценному восстановлению логистики и увеличению урожаев.

"Инфляция будет постепенно снижаться и оставаться управляемой благодаря мерам Национального банка и правительства, а также поддержке международных партнеров. Национальный банк прогнозирует замедление инфляции до 18,7% в 2023 году. Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключений электроэнергии", - сказал Пышный.

Видео дня

Отмечается, что получение анонсированных объемов международной помощи и совместные действия Нацбанка и правительства по активизации рынка внутренних долговых привлечений позволят избежать эмиссионного финансирования дефицита бюджета и балансировать валютный рынок.

"Национальный банк ожидает, что она снизится до 10,4% в 2024 году и до 6,7% в 2025 году. Основной вклад в инфляцию в эти годы будет иметь административная компонента из-за необходимости приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги к рыночным уровням", - подчеркнул глава НБУ.

Инфляция в условиях войны:

Нацбанк прогнозировал инфляцию в более 30% по итогам 2022 года, однако отребительская инфляция в Украине по итогам 2022 года составила 26,6%.

По данным Госстата, по состоянию на 10 августа 2022 года, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

Потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении, по сравнению с июлем 2021 года, составила 22,2%. Инфляция на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2022 года, составила 0,7%, с начала года – 18,2%. Базовая инфляция в июле 2022 года, по сравнению с июнем, составила 1,2%.

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2021 года - составила 23,8%.

8 сентября 2022 года первый заместитель министра экономики Денис Кудин заявил о том, что в Украине изменились темпы инфляции.

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук прогнозировал, что в 2023 году инфляция в Украине будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой – на уровне около 20%.

Вас также могут заинтересовать новости: