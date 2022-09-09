О нарушениях налогового законодательства теперь можно сообщать через чат-бот.

Государственная налоговая служба запустила чат-бот "StopViolationBot", с помощью которого можно сообщать о нарушениях налогового законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

"Информируем граждан о возможности в любое время суток, 24/7 и в любом месте, уведомлять налоговую службу об известных фактах нарушений законодательства", - говорится в сообщении.

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В частности, есть возможность отправить сообщение о неприменении РРО/ПРО, невыдаче чеков, отказе в расчете банковской картой, торговле без лицензий, завышении цен на продовольственные товары, лекарственные средства, неоформлении трудовых отношений с наемными работниками и осуществлении хозяйственной деятельности без государственной регистрации.

Война в Украине и бизнес:

24 марта 2022 года бизнес предложил властям отменить перечень критического импорта, введенного с начала войны России против Украины.

По состоянию на 18 марта 2022 года половина бизнеса готова была продержаться всего несколько месяцев.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.

По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.

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