Такой прирост стал лучшим результатом за последние 5 лет.

За 2021 год количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) выросло на 83 тыс. 257, или на 4%, более половины прироста составляют ФЛП сферы ІТ.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Сейчас их почти 2 млн. Это лучший результат за последние 5 лет. Для сравнения, в 2020 году рост составил 22 тыс. 455 ФЛП, или 1,2%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что IT-ФЛП - самая активная часть частных предпринимателей в 2021 году, их доля общего прироста среди всех компаний составила более половины (53%). IT-сфера выросла за год на 44,5 тыс. ФЛП-программистов (+26%), чем не может похвастаться ни один другой вид деятельности.

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На втором месте по приросту — бизнесы, предоставляющие информационные услуги (+9 тыс., или 24%). На третьем месте - ФЛП кафе и ресторанов (+6 тыс., или +10%), которые выросли, несмотря на локдауны и карантинные ограничения. Количество предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, выросли на 7 тыс., что, впрочем, составляет лишь 1% их общего количества. Прирост ФЛП показывает, что новых бизнесов открывалось больше, чем было закрыто "старых", зарегистрированных ранее, подчеркнули в Opendatabot.

Согласно сообщению, некоторые виды ФЛП наоборот не росли, а сокращали свою деятельность. В частности, среди крупнейших групп, где количество предпринимателей превышает 10 тыс., значительно сократилось количество ФЛП, которые занимаются почтовой и курьерской деятельностью (-8,5%). Их проседание выглядит довольно неожиданно, ведь эти сферы считаются перспективными.

Отрицательную динамику показали также такие группы предпринимателей: авиационный транспорт (-8%), деятельность в области радиовещания и телевизионного вещания (-8%), складская деятельность (-5%) и оптовая торговля (-2%). Все эти группы ФЛП демонстрируют падение показателей уже второй год подряд.

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