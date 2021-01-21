Переговоры между Советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины продолжаются с декабря прошлого года.

Украина ведет переговоры со Всемирным банком о получении почти 2,5 млрд грн на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 и вакцинацию.

Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на онлайн-брифинге.

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«Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта - экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию в Украине», - сказала Шаталова

По ее словам, эти переговоры ведутся между Советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря прошлого года.

Шаталова отметила, что в рамках подготовки проекта будет учтена утвержденная стратегия развертывания вакцинации, в рамках которой будет предоставляться приоритет гражданам из групп наибольшего риска, что будет способствовать максимально эффективному использованию ограниченных ресурсов.

Что этому предшествовало

Власти Украины в феврале ожидают первые поставки вакцины от COVID-19.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине запланировано на вторую неделю февраля.

Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей пожилого возраста и тяжелобольных.

24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.

В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).

30 декабря Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

13 января 2021 года глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.

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Автор: Надя Пришляк