Украина ведет переговоры со Всемирным банком о получении почти 2,5 млрд грн на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 и вакцинацию.
Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила на онлайн-брифинге.
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«Почти 2,5 миллиарда гривен планируется выделить для нового проекта - экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию в Украине», - сказала Шаталова
По ее словам, эти переговоры ведутся между Советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря прошлого года.
Шаталова отметила, что в рамках подготовки проекта будет учтена утвержденная стратегия развертывания вакцинации, в рамках которой будет предоставляться приоритет гражданам из групп наибольшего риска, что будет способствовать максимально эффективному использованию ограниченных ресурсов.
Что этому предшествовало
- Власти Украины в феврале ожидают первые поставки вакцины от COVID-19.
- Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что начало вакцинации от COVID-19 в Украине запланировано на вторую неделю февраля.
- Первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX составит 8 млн доз, которых хватит на вакцинацию 4 млн человек (необходимо 2 дозы на человека). В первую очередь будут вакцинировать медиков, людей пожилого возраста и тяжелобольных.
- 24 декабря 2020 года министр здравоохранения Степанов заявил, что Минздрав отрабатывает план по увеличению квоты вакцин в рамках инициативы COVAX с 8 млн до 16 млн доз.
- В декабре 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Цель этого плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек).
- 30 декабря Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.
- 13 января 2021 года глава Минздрава Степанов заявил, что Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями-производителями вакцины от коронавируса.
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