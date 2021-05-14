За аналогичный период 2020 года наблюдался дефицит в 246,6 млн долл.

Внешнеторговый баланс Украины в январе-марте 2021 года сведен с дефицитом в 1,05 млрд долл., тогда как за аналогичный период 2020 года наблюдался дефицит в 246,6 млн долл.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за этот период увеличился на 12,9% - до 16,8 млрд долл., экспорт – увеличился на 7,6%, до 15,8 млрд долл.

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Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 млрд долл., что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

По оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

Согласно данным Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за январь-декабрь 2020 года был сведен с дефицитом 255,5 млн долл. против 3,689 млрд долл. по итогам 2019 года.

По состоянию на 1 февраля 2021 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2020 год был сведен с дефицитом 1,677 миллиарда долларов против дефицита в 12,5 миллиарда долларов годом ранее.

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Автор: Павел Степанец