Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, главной целью которого является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Министерство экономики Украины и Экспортно-импортный банк Соединенных Штатов Америки подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Минэкономики, подписание состоялось в рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Главной целью подписания Меморандума является укрепление экономического сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно торговли товарами и услугами. В частности, запланировано, что Минэкономики и Эксимбанк проработают варианты использования среднесрочных и долгосрочных гарантий, прямых займов Эксимбанка для финансирования экспорта США в Украину на общую сумму 3 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Несмотря на вышеизложенное, банк не имеет ограничений относительно возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в 3 млрд долларов США.

Как отметил министр экономики Алексей Любченко, украинская сторона надеется, что сможет реализовать проекты на общую сумму, которая будет значительно больше, чем указанные 3 млрд долларов.

"Для нас стратегически важно развивать сотрудничество с Эксимбанком США, превратить его в одну из опор трансформации Украины и усилить наше сотрудничество с финансовыми институтами ЕС и международными финансовыми институтами. Мы надеемся, что партнеры из США станут надежной финансовой опорой такого сотрудничества", - цитирует Любченко его пресс-служба.

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По его словам, во время подготовки к подписанию документа был проведен ряд совместных консультаций, во время которых рассмотрен комплекс проектов по безопасности и экономической трансформации Украины, декарбонизации, реализации инфраструктурных проектов.

Со своей стороны, американские банкиры подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество и выразили уверенность, что подписание меморандума станет основой для реализации амбициозных проектов и будет способствовать созданию гораздо более мощных экономических связей между странами.

Визит Зеленского в США

31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в США в составе украинской делегации подтвердил, что Киев работает над приездом американского президента в Украину.

Автор: Дмитрий Шварц