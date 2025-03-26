Украинская сталь уже стала основным материалом для оборонных и фортификационных конструкций, но в будущем она будет играть еще более важную роль, ведь станет основой для послевоенного восстановления. В то же время, для этого нужны инвестиции в промышленность: для их привлечения должны быть предоставлены гарантии безопасности. Об этом рассказал коммерческий директор "Метинвеста" Дмитрий Николаенко большом интервью для проекта FAQ talks.

"Большинство оборонных и фортификационных конструкций, в том числе блиндажи, командные центры, госпитали, изготовлены из нашей стали, в том числе производства "Запорожстали" и "Каметстали". Но и потенциал рынка Украины для послевоенного восстановления большой. Украина, как развитая экономика, может потреблять от 300 до 600 кг стали на душу населения - это зависит от темпов восстановления инфраструктуры и жилья", - уточнил Николаенко.

По его словам, стальное производство может быть привлекательным для восстановления, но сейчас в Украине производится ограниченное количество продукции, в частности балок, швеллеров и толстого листа. Также перспективными являются технологии производства полых профилей, которые быстрее и гибче для различных архитектурных форм. Однако для этого нужно развивать заводы, которые будут производить металлоконструкции, и понимать: нас ждет конкуренция с иностранными производителями, которые уже поставляют сталь в Украину из Турции, Европы и Китая.

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"Основной спрос будет на сталь в строительстве, но также важными отраслями будет промышленное производство - автомобили, белая и желтая техника и машины. Однако для привлечения инвестиций нужна стабильность и гарантии безопасности. Инвесторы ищут гарантий для восстановления производства в Украине", - подчеркнул Николаенко.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова разработала концепцию восстановления страны "Стальная мечта". Она предусматривает готовые проекты на основе prefab-решений - предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших громад.