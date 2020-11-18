Такое сообщение директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева опубликовала в Twitter.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что Украина и МВФ достигли полного согласия по необходимым для пересмотра программы Фонда действиям.

Об этом Георгиева написала в Твиттере после телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

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«Конструктивный звонок президенту Украины Зеленскому о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Полное согласие по необходимым для пересмотра программы действиям», - написала глава МВФ.

Хронология событий

17 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов.

Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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Автор: Екатерина Жирий