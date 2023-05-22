Покупателем выступил российский холдинг.

Немецкий производитель шин Continental закрыл сделку по продаже завода в Калуге. Стоимость сделки не разглашается.

Покупателем выступил российский холдинг S8 Capital российского бизнесмена Армена Саркисяна, занимающийся гослотереями, сообщает BILD.

На заводе производили автомобильные шины и различные комплектующие. В 2014 году Continental сообщала, что инвестировала в завод 24 млн евро.

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Continental AG - немецкий производитель шин, автомобильной электроники и комплектующих. Акции компании учитываются при расчёте индекса DAX. Заводы компании расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании, Румынии и США.

Сразу после вторжения России в Украну Continental приостановила работу в Калуге и остановила поставки своей продукции в Россию. Мощность российского предприятия составляет около 4 млн шин в год, там выпускали шины под марками Continental, Gislaved и Matador.

В марте 2023 года немецкий производитель шин Continental заявил о продаже своих активов в России.

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